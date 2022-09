Noodlanding van F-16 verbrodt ook onthaal van Club-spelers: “40 kilometer gereden om ze uiteindelijk niet te zien”

Oostende/Langemark De noodlanding van een F-16 was woensdagmiddag ook voor enkele Club Brugge-fans een streep door de rekening. Zij wachtten de spelers namelijk op na hun glansprestatie in de Champions League. Hun vliegtuig zou normaal om 13 uur in Oostende landen. “Maar plots zagen we dat het vertraging had, om uiteindelijk omgeleid te worden”, klinkt het ontgoocheld.

Niet dat ze met veel waren. Maar de fans van Club Brugge die woensdagmiddag aan de ingang van de luchthaven van Oostende stonden, hadden er wel iets voor over gehad. Ulrich Degraeve (39) was met zijn vader Patrick en vriendin Nathalie vanuit Langemark naar de luchthaven afgezakt. “Veertig kilometer rijden”, zegt hij. “Maar dat hadden we er voor over, natuurlijk.”

En ook Wesley Tieberghien (34) uit Gent stond tevergeefs te wachten. Hij kwam enerzijds de spelers groeten en anderzijds zijn vader - die vanuit Malaga naar huis kwam - ophalen. “Voor mij waren het twee vliegen in één klap”, zegt hij. “Maar nu hoor ik dat beide vliegtuigen naar Zaventem werden afgeleid. Dus nu gaan we ons toch anders moeten organiseren.”

Volledig scherm F-16 maakt noodlanding op luchthaven Oostende © Tim Lescrauwaet

Een desillusie dus voor de afgezakte Club-supporters, die uiteindelijk zonder handtekening of selfie moesten afdruipen. “Na zo’n prestatie (Club won in Porto met 0-4, red.) wilden we hen hier opwachten. Het is voor de spelers ook wel leuk als er supporters zijn als ze landen”, zegt Ulrich. “Al schrok ik er wel van dat hier zo weinig andere fans stonden. Dit was toch echt een uitzonderlijk resultaat. En dat wilden we de spelers hier even laten weten.”

Maar landen deden de spelers van Club Brugge dus in Zaventem. Of ze van daaruit later doorvlogen naar Oostende of met de bus naar Brugge afzakten is niet duidelijk.

