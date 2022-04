Nieuwe wijzerplaat voor Sint-Pauluskerk: “Klok was onleesbaar”

Westrozebeke Westroze­beek­se Paddestoel­bol­ders zijn gered: gemeentebe­stuur wil pand doen opknappen om in te schakelen als nieuw dorpshuis

De Paddestoelbolders kunnen blijven bollen in eigen dorp. De kerkfabriek, die eigenaar is van het gebouw in Ommegang Noord waar de club gevestigd is, was van plan dat verouderde pand te verkopen. De bolders maakten zich grote zorgen, maar na overleg met het gemeentebestuur zal het gebouw nu toch gerenoveerd worden en een nieuwe, bredere invulling krijgen. “Een betere oplossing hadden we niet kunnen wensen”, aldus de bolders.

14 april