Nieuwe wijzerplaat voor Sint-Pauluskerk: “Klok was onleesbaar geworden”

Wervik Bestuurder drie keer over de kop met oude Fiat 500 op autosnel­weg

Op de A19 ter hoogte van Wervik is zondagnamiddag een bestuurder met zijn autootje drie keer over de kop gegaan. Hij was met zijn klein Fiatje 500 onderweg in de richting van Ieper toen hij langs achter aangereden werd. De bestuurder werd als bij wonder lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

17 april