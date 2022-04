Nieuwe subsidie voor straat-, buurt- en dorpsfeesten: “Hiermee willen we ontmoeting stimuleren”

De coronacrisis heeft een stevige impact gehad op het sociaal gebeuren. “Iedereen droomt echter opnieuw van meer sociale contacten”, zegt schepen Roland Hoornaert. “Kleinschalige activiteiten zoals straat- en buurtfeesten zijn daarvoor ideaal. We roepen een kleine subsidie in het leven om inwoners te simuleren het heel jaar door samen zaken op poten te zetten. Langemark-Poelkapellenaren die een activiteit willen organiseren om mensen uit de straat, buurt of het dorp samen te brengen, kunnen de subsidie aanvragen.”

Extra animatie

Met de invoering daarvan wil de gemeente ontmoeting stimuleren. “Er zijn drie mogelijke initiatieven die in aanmerking komen voor de subsidie”, verduidelijkt de schepen. “Wie een straatfeest organiseert voor meer dan 20 personen, kan tot 150 euro ontvangen. Voor een buurtfeest, een feest met een extra animatie of speciaal programma waarbij meer dan 80 personen aanwezig zijn, kan je 400 euro krijgen. Wie het nog grootser ziet en een heus dorpsfeest op poten zet voor minimum 200 personen, ook met extra animatie of speciaal programma waarbij het dorp kan rekenen op een traktaat, kan op 1.500 euro rekenen. Hiermee geven we deze feesten een financieel steuntje in de rug.” Het volledige reglement met alle voorwaarden en aanvraagformulieren is te vinden via www.langemark-poelkapelle.be/evenementen.