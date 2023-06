Nieuwe nadars en aanhangwagen voor de uitleendienst: “Tweede grote investering in korte tijd”

RESTOTIP. Bistroteca Fiore: keuken zoals de lokale mama’s in het zuiden van Italië klaarmaken

Eetcafé De 7 Zonden in Kortrijk is recent een nieuw leven gestart als Bistroteca Fiore. Zaakvoerders Rinke Soubry en Matteo Fiore willen hun gasten het gevoel geven dat ze vlak bij huis toch een beetje op vakantie zijn, door het smaakvolle eten en unieke ambiance. We namen de proef op de som.