Net zoals de grote kinderen: met afstudeerhoed en een diploma

De kleuters van de derde kleuterklas van basisschool De Ooievaar in Poelkapelle zijn klaar voor de vakantie. Vandaag namen ze afscheid van de kleuterschool en van juf Griet Bruselle. Dat gebeurde in stijl en net zoals de grote kinderen gooiden de kleintjes hun afstudeerhoedje de lucht in. Daarnaast kregen de kinderen allemaal een mooi diploma. Kortom: alle jongens en meisjes blijken klaar voor het eerste leerjaar, maar eerst: de lange zomervakantie.