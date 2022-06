Na incident met zwaargewond opvangkindje in Kiekeboe: “Wenende ouders over de vloer gehad, die met de handen in het haar zitten omdat ze geen opvang meer vinden”

Langemark-PoelkapelleDe verplichte sluiting van groepsopvang Kiekeboe, in Langemark-Poelkapelle blijft nazinderen, zeker nu ook bekend is geraakt dat zaakvoerster Jolien P. heeft beslist om haar activiteiten op te doeken. “Het zorgt voor grote problemen in gezinnen die geen nieuwe crèche vinden voor hun kind(eren)”, zegt een andere onthaalmoeder. “Alles zit propvol en er zijn nauwelijks nieuwe starters. Begrijpelijk, want wie wil nog aan de slag in een slecht verdienende job waarin je bovendien het risico loopt om te worden veroordeeld als er iets gebeurt in je crèche?”