Na incident met baby van 9 maanden: onthaalmoeder zal gesloten crèche Kiekeboe niet heropstarten

Langemark-PoelkapelleDe uitbaatster van groepsopvang Kiekeboe in Langemark stopt definitief haar activiteiten als onthaalouder. Enkele weken geleden trok Kind & Gezin haar vergunning in nadat bij een incident in de crèche een baby zwaargewond was geraakt. “Jolien heeft ons laten weten dat de verplichte sluiting haar zwaar valt en dat ze nooit nog in zo’n situatie wil terechtkomen”, zeggen een aantal ouders.

Jolien P. bevestigt het nieuws dat ze de groepsopvang Kiekeboe niet zal heropstarten, als ze daar in de toekomst groen licht zou voor krijgen. Maar de vrouw wil er verder niks over kwijt. Ouders van kinderen die bij haar werden opgevangen tot het moment van de noodgedwongen sluiting, doen dat wel, zij het anoniem. “Het is absoluut noodzakelijk dat onderzocht wordt wat er precies is gebeurd met het kindje in kwestie, maar het gaat om een ongeval”, zeggen ze. “Alleen wordt Jolien nu al weken over dezelfde kam geschoren als de verantwoordelijken van crèches die hardhandig omgaan met kinderen, hen misbehandelen, onvoldoende toezicht houden, noem maar op. Dat is er zwaar over.”

Open brief

De ouders vinden het onterecht dat Kind & Gezin besloot om de crèche preventief drie maanden sluiting op te leggen. Ze storen zich ook aan het feit dat daarmee de ouders van een twintigtal kinderen van de ene dag op de andere elders opvang moeten vinden. “Dat is niet ons probleem”, klinkt het bij Kind & Gezin als daarover vragen worden gesteld. ”Na het ongeval heeft de begeleidster alle ouders persoonlijk op de hoogte gebracht”, zeggen de ouders in een open brief die ze richten aan Kind & Gezin maar vooral ook aan minister van welzijn Hilde Crevits (CD&V). “De integriteit van Jolien siert haar. Als teken van vertrouwen bleven we ook de volgende dagen onze kinderen naar de opvang brengen. Als ouders staan we als één blok achter haar.”

Quote Door de hele hetze en na een vernede­rend gesprek met Kind & Gezin besloot Jolien om de opvang definitief te sluiten. Ze bracht ons daar zelf van op de hoogte enkele ouders van kindjes die opgevangen werden in Kiekeboe

Vernederend gesprek

In de open brief wordt ook de manier gehekeld waarop het onderzoek wordt gevoerd. “Het is uiteraard nodig dat elk zwaar incident in een kinderopvang ernstig onderzocht wordt. Maar kan dat ook met respect voor alle partijen? Vanuit Opgroeien is er niemand langsgekomen bij de kinderbegeleidster. Er was alleen telefonisch contact. Van enige begeleiding voor haar was geen sprake. Door de hele hetze en na een vernederend gesprek met Kind & Gezin besloot Jolien om de opvang definitief te sluiten. Ze bracht ons daar zelf van op de hoogte. Vol ongeloof stonden we te kijken. Wat nu? Wij willen immers geen andere opvang voor ons kind.”

Schuld of onschuld

De ouders vragen Kind & Gezin maar ook aan het gerecht om dergelijke dossiers in alle sereniteit af te handelen tussen de betrokken partijen. “Hou de opvang open met een controlepersoon, tot het onderzoek is afgehandeld. Zo wordt het tekort aan opvang tot het minimum herleid en kan in alle rust een correct oordeel geveld worden over de schuld of onschuld van de kinderbegeleiders.”

