Met deze tips van Belgisch kampioen Hannes gooi jij je papieren vliegtuigje het verst: “Vergeet de typische vouwvorm”

Vrijdagavond vindt in de feesttent op de Sint Denijsplaats in Geluwe de allerlaatste Nacht van de Superheroes plaats. “Het is tijd om eens wat anders te doen, bijvoorbeeld een aperitiefconcert of een dagfestival”, zegt Luigi Bossut. “We deden het voorstel aan Chiro Speratoker om de organisatie over te nemen. De eerste editie van de Nacht van de Superchiro volgend jaar zou toch mooi zijn.” Niet onbelangrijk : om 20 uur is er een gratis vat.