Leerlingen ’t Bikschooltje blikken mee luisterverhaal in: “Manier om de leesmotivatie te bevorderen”

Met het project wil het cultuuroverleg CO7 beginnende lezers een positieve en leuke ervaring geven met een boek. “Het is een manier om de leesmotivatie te bevorderen en de drempel verlagen om een boek te lezen en een bibliotheek te bezoeken”, verduidelijkt schepen van Cultuur Laurent Hoornaert (TOPE8920). Tilde Vandenbroucke van Wonderling Verteltheater en Bart Deceuninck van de Woordenzee nemen in totaal 4 luisterverhalen op in de regio. “Door mee de stemmetjes op te nemen en achtergrondgeluiden te maken, worden de kinderen betrokken in het verhaal en leren ze ook op een andere manier naar een verhaal te kijken”, klinkt het.

De Zomersprong

Voor het 2e verhaal gingen Tilde en Bart aan de slag met de kinderen van ’t Bikschooltje in Langemark-Poelkapelle. Voor ’t Bikschooltje, dat dit jaar als jaarthema ‘En we lezen nog lang en gelukkig!’ heeft, was het een ‘match made in heaven’. Er werd gekozen voor het boek ‘Zombert op de snelweg’ van uitgeverij Bonte Koe. “Wie benieuwd is naar het resultaat zal nog even geduld moeten uitoefenen, want eerst wordt het leesproject nog in de bibliotheken van Poperinge en Zonnebeke uitgewerkt”, aldus schepen Hoornaert. In bibliotheek Ieper werd het luisterverhaal al ingeblikt in augustus in samenwerking met zomerschool ‘De Zomersprong’.