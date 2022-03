Leerlingen lagere school vormen stiltecirkel: “Geef vrede alle kansen”

Langemark-PoelkapelleDe leerlingen van de Vrije Basisschool Langemark vormden donderdagvoormiddag een stiltecirkel voor vrede. Ook in andere scholen was dat het geval. De vredesbeweging roept alle inwoners van de Westhoekgemeenten een stiltecirkel op te zetten, om een neen te zeggen aan de oorlog in Oekraïne.

Alle inwoners van Langemark-Poelkapelle werden opgeroepen om donderdagavond deel te nemen aan een stiltecirkel voor vrede aan de vredeszuilen aan de ingang van de Sint-Pauluskerk. Er wordt de deelnemers gevraagd een half uur volstrekte stilte te houden. Op het einde zal de ‘Ode an die Freude’ uit de 9de symfonie van Beethoven, tevens het Europees volkslied, weerklinken. Eerder vandaag vormden de leerlingen van verschillende lagere scholen in Langemark-Poelkapelle al een stiltecirkel. Dat was onder meer het geval in de Vrije Basisschool in Langemark-Poelkapelle.

Polen

“Als er een oproep komt om met de bevolking iets te doen voor de vrede kunnen we daar als school zeker een rol in spelen”, zegt directeur Hobie Dujardin. “De oorlog leeft heel hard bij de kinderen. Je verwacht het misschien niet, maar zelfs in het eerste leerjaar zijn ze er mee bezig. Er zijn hier een paar Poolse kinderen die er vragen over hebben, de oorlog is immers heel dicht bij hun thuisland. Ik denk dat wij vooral moeten luisteren en zaken proberen te duiden waar het kan.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Directeur Hobie Dujardin ontplooit de vredesvlag. © Henk Deleu

De stiltecirkels zijn een initiatief van Wakker voor Vrede, Westhoek Vredeshoek en Pax Christi Vlaanderen. Het is de bedoeling om op een vredevolle manier neen te zeggen aan de oorlog in Oekraïne en de militaire escalatie. De organisatoren roepen alle betrokkenen op om vrede alle kansen te geven door dialoog en diplomatie en drukken hun solidariteit uit met de getroffen Oekraïense bevolking en met de anti-oorlogsbeweging in Rusland.

18 Westhoekgemeenten

De stiltecirkels in Langemark zijn de start van een reeks die de komende weken in alle 18 Westhoekgemeenten zullen worden opgezet. Op dinsdag 22 maart om 19 uur wordt alvast een stiltecirkel georganiseerd op het marktplein voor het gemeentehuis in Zonnebeke.

Volledig scherm De vredesbeweging roept de inwoners van de Westhoekgemeenten op deel te nemen aan de stiltecirkels. © RV