Leegstaand boekhoudkantoor volledig onder de rook na kortsluiting

De brandweer snelde donderdagavond naar het leegstaande kantoor in de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle. Ze zagen geen optie dan de glazen voordeur in te slaan om binnen te geraken. “Er was niet echt sprake van brand maar het gele gebouw stond wel volledig onder de rook”, klinkt het bij de brandweer. “Boven stond een kiepraam open. Dat zorgde er wellicht voor dat de hitte naar buiten kon waardoor er geen echte vlammen ontstonden. We hebben de brand geblust met een binnenaanval. Daarna was het vooral erg veel ventileren.” De brand ontstond wellicht door een kortsluiting. Het boekhoudkantoor is recent verhuisd, sindsdien staat het gebouw leeg. Niemand raakte gewond, het voormalige kantoor liep wel erg veel rook- en roetschade op. Door de brand was de Klerkenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kasteelstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.