Langemark-Poelkapelle schrijft brief aan Duitse gemeenten met een Langemarkstraat: “Derde Rijk misbruikte onze naam”

Met het project ‘A street called Langemarck’ roept het bestuur van Langemark-Poelkapelle alle Duitse steden die een Langemarckstraat hebben daar duiding bij te geven. De naam Langemarck, met een ‘c’ voor de ‘k’, is immers gelinkt aan de duistere mythe die door de nazi’s als propaganda werd gebruikt. “In de ogen van de nazi’s stond ‘Langemarck’ symbool voor de offerbereidheid van de Duitse jeugd om voor het vaderland te sterven.”

“Wie Langemark-Poelkapelle zegt, denkt ongetwijfeld aan een aangename en landelijke gemeente in de Westhoek waar het goed is om te leven en te verpozen”, weet schepen van Toerisme en WO I Laurent Hoornaert (TOPE8920). “In onze frontgemeente zijn echter veel littekens van de Eerste Wereldoorlog tastbaar aanwezig: de militaire begraafplaatsen, de tonnen oorlogsmunitie die jaarlijks worden gevonden worden en de talrijke oorlogsmonumenten. Heel wat toeristen houden daarvoor halt bij ons.” De plek die het meeste bezoekers trekt, is de Duitse militaire begraafplaats ‘Deutscher Studentenfriedhof’ langs de Klerkenstraat, waar 44.000 Duitse soldaten uit WO I liggen begraven. “Het is beangstigend om te vernemen dat de naam van onze hoofdgemeente Langemark nog steeds een negatieve connotatie in zich draagt wanneer die met een ‘c’ voor de ‘k’ wordt geschreven.” Het gemeentebestuur wil daar iets aan doen.

Sterven voor het vaderland

“In Duitsland zijn er nog drieëndertig straten of pleinen met de naam ‘Langemarck’ te vinden. Veelal ontstonden die in de Weimarrepubliek. Na de machtsovername door de NSDAP in 1933 nam het aantal Langemarckstraten exponentieel toe”, verduidelijkt professor Stefan Goebel van de universiteit van Kent. Samen met Mark Connely schreef de professor het boek ‘Ypres. Great Battles’. Ze publiceerden amen het artikel ‘Forgetting the Great War? The Langemarck Myth between Cultural Obivion and Critical Memory in (West) Germany, 1945-2014’.

‘Deutschland über alles’

“In de ogen van de nazi’s stond ‘Langemarck’ symbool voor de offerbereidheid van de Duitse jeugd om voor het vaderland te sterven. Het verhaal gaat dat tijdens de Slag bij Langemarck (de Eerste Slag om Ieper) regimenten van jonge Duitse soldaten vrijwillig de dood tegemoet gingen, terwijl ze tijdens de aanval ‘Deutschland über alles’ zongen. Meteen was een van de meest duurzame mythes van de Eerste Wereldoorlog geboren.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm In verschillende steden in Duitsland is de omstreden naam Langemarck te zien. © RV

Langemarck werd een krachtig symbool in de laatste jaren van het keizerrijk Duitsland. “De nazi’s gingen nog een stap verder. Hitler wierp zich op als een veteraan van Langemarck. Hij bracht in juni 1940 zelfs een bezoek aan de begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog in de gemeente. In de Tweede Wereldoorlog raakte de erfenis van Langemarck betrokken bij de racistische oorlog aan het Oostfront door de acties van SS-Sturmbrigade ‘Langemarck’ en de SS-Grenadier-Division ‘Langemarck’. In naam van ‘Langemarck’ werden oorlogsmisdaden gepleegd”, aldus de professor. “De nazi’s hadden ervoor gezorgd dat Langemarck deel ging uitmaken van het weefsel en het ritme van het stadsleven. Niet alleen in straatnamen, maar ook op bushaltes, naamkaartjes en wegenkaarten dook de naam op. Zo infiltreerde de ‘Langemarckgedachte’ op subtiele wijze in het dagelijks leven.”

Derde Rijk

“Om de geschiedenis geen geweld aan te doen, kun en moet je dit niet verzwijgen, maar moet je het net als de discussie omtrent bepaalde controversiële standbeelden - denk maar aan Leopold II - met de juiste duiding toelichten”, zegt schepen Hoornaert. “Dit gaat nu gebeuren met de Langemarckstraße-straatnamen in Duitsland. Het verleden uitgommen om het te vergeten, is niet de juiste aanpak. Duiden én de historische context schetsen, des te meer.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hitler bracht in juni 1940 een bezoek aan de Duitse begraafplaats in Langemark. Het Duitse Rijk verhief Langemarck tot een door de staat gesponsorde mythe. © GermanWW2photos

Vredesgemeente

Met het project ‘A street called Langemarck’ wil het gemeentebestuur samen met het In Flanders Fields Museum en de School of History and Gateways Partnership alle Duitse steden met een naam of plein verwijzend naar ‘Langemarck’ via brief oproepen om correctie duiding bij de naam te geven. Dat kan door naast het straatnaambord een kleine plaquette aan te brengen met de feiten. Een QR-code kan doorverwijzen naar de website lp.be/langemarkstrasse. “We zien dit als een kans om het publiek bewust te maken van de Slag bij Langemark in 1914 en hoe die herinnering door het Derde Rijk werd misbruikt, maar ook om te tonen dat onze gemeente zich vandaag profileert als een vredesgemeente. We hopen op die manier bij te dragen aan het behoud van die vrede. Ook al staat die sinds dit jaar in Europa weer zeer stevig onder druk.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.