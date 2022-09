Langemark-Poelkapelle neemt deel aan World Clean Up Day: “We roepen iedereen op een handje toe te steken”

World Clean Up Day is een burgeractie die oproept om met miljoenen vrijwilligers over de hele wereld het afvalprobleem aan te pakken. Sinds 2018 vindt de dag jaarlijks plaats op elke derde zaterdag van september. Vorig jaar ruimden maar liefst 8,6 miljoen vrijwilligers in 191 landen, zo’n 33 miljoen kg afval op. In de gemeente Langemark-Poelkapelle roept het gemeentebestuur samen met de ‘werkgroep World Clean Up Day’ alle verenigingen, straatcomités, families en individuelen op om deel te nemen en op die zaterdagvoormiddag mee zwerfvuil op te ruimen. Via de website van de gemeente kan je inschrijven en kiezen in welke deelgemeente en welke straat je zwerfvuil wil opruimen.

Mooimakers

“Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis, het is ook duur”, zegt schepen voor Afvalbeleid Peter Vantomme (N-VA). “Het opruimen van zwerfvuil kost de Vlamingen meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner. Gelukkig kunnen wij in Langemark-Poelkapelle op heel wat vrijwilligers rekenen die als Mooimakers mee het zwerfvuil in de gemeente opruimen. Sinds 2018 hebben 74 inwoners of organisaties zich als Mooimaker geregistreerd.” Vooral in de coronaperiode was zwerfvuil ruimen populair: maar liefst 33 vrijwilligers meldden zich aan om Langemark-Poelkapelle proper te houden. Ook de technische dienst ruimt regelmatig zwerfvuil op, 1.960 kg in 2020, 800 kg in 2021 en in de eerste 6 maanden van 2022 is al 725 kg opgeruimd. Verenigingen die tijdens het jaar een eigen zwerfvuilactie willen organiseren, worden door het lokaal bestuur ondersteund met het nodige materiaal en hulp van de technische dienst. Meer informatie via langemark-poelkapelle.be/mooimakers.

Langs de weg

Het programma voor 17 september ziet er als volgt uit: vanaf 9 uur verzamelen op aan de kerk in Bikschote, OC Den Tap in Langemark, OC ’t Madointje in Madonna, de kerk in Poelkapelle en OC De Hazebrug in Sint-Juliaan. Deelnemers ontvangen het nodige materiaal en de locatie waar ze zullen opruimen. Tijdens het opruimen wordt het verzamelde zwerfvuil op een veilige en goed zichtbare plaats gezet langs de kant van de weg. De technische dienst zal het zwerfvuil ophalen en naar het recyclagepark brengen. Om 12 uur is er een slotmoment op het recyclagepark. Het bestuur biedt elke deelnemer een hapje en een drankje aan. Info en inschrijven via langemark-poelkapelle.be/zwerfvuilactie.

