Langemark-Poelkapelle lanceert Burgerbudget: “Wie een goed idee heeft, kan dat vanaf 1 december indienen”

Roeselare 40 maanden cel voor verkrach­ting vermist meisje (15) in Roeselare: “Haar knuffel­beer bleef achter in zijn apparte­ment”

Ze was 15 jaar en had een knuffelbeer bij. Toch merkte een 27-jarige man van Palestijnse afkomst naar eigen zeggen niet dat het meisje uit Roeselare een verstandelijke beperking had. Ze hadden dagen na elkaar seks. De rechter in Kortrijk veroordeelde hem nu voor verkrachting.

29 november