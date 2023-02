Langemark-Poelkapelle doneert 1.000 euro aan slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

Het Consortium 12-12 verenigt zeven humanitaire organisaties die hun fondsenwervingsinspanningen in België coördineren tijdens ernstige crises of natuurrampen in ontwikkelingslanden. De gemeente doneert nu 1.000 euro aan het consortium. “Sinds de zware aardbevingen in Turkije en Syrië is het dodental blijven stijgen tot het hallucinante cijfer van 25.000”, aldus schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Heidi Coppenolle (N-VA). “Daardoor is er behoefte aan hulp voor vele duizenden overlevenden toegenomen. Eerder deze week werd de regio opschrikt door nieuwe bevingen.” Mensen die zelf iets willen doen, een donatie of solidariteitsactie, kunnen dat via https://www.1212.be.