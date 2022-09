Kom je boeken kaften in OC Den Tap

Kinderen tussen 6 en 13 jaar gaan op de Boekenkaftdag aan de slag met origineel kaftpapier. Samen met hun ouders en vrijwilligers leren de kinderen boeken kaften. Ieder kind krijgt gratis kaftpapier. In elke bibliotheek voorziet een lokale illustrator of kunstenaar de schoolboeken van een mooie tekening. Kom langs op woensdag 7 september van 14 tot 17 uur in OC Den Tap (Klerkenstraat 37) in Langemark. Inschrijven doe je hier.