Klerkenstraat weer open voor verkeer: “Huisvuil kan weer aan deur worden opgehaald”

Club Roeselare laat jeugd kennisma­ken met voetbal

Club Roeselare organiseert op 3 mei een initiatiedag voor toekomstige voetballertjes. Die kennismaking vindt plaats van 17.30 tot 19 uur in het Rodenbachstadion. Jongeren tussen 4 en 12 jaar krijgen er een deskundige training van jeugdtrainers zodat ze kunnen proeven van en hun eerste stapjes kunnen zetten in het voetbalwereldje. De ouders krijgen uitleg over de werking. Inschrijven via sg.clubroeselare@gmail.com of jeugd@clubroeselare.be.