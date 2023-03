Klerkenstraat terug open voor het verkeer: “Huisvuil kan weer aan deur worden opgehaald”

Aanpak overlast in stations­buurt Roeselare werpt vruchten af: “Minder problemen met alcohol en drugs en weer meer ambiance”

Een kwart minder overtredingen van het alcoholverbod en de helft minder pv’s. De maatregelen die het stadsbestuur en de politie nemen in strijd tegen de overlast in de Roeselaarse stationsbuurt werpen hun vruchten af. Tot grote tevredenheid van horeca en handelaars. “Het is weer tijd voor animatie in plaats van sensatie aan de statie”, zegt Sam Nuytten van Restaurant Petrouska.