Kitchener’s Wood wandelpad geopend: “Het eikenblad op de bordjes is het symbool Canadese 10de en 16de regimenten”

Het nieuwe wandelpad is 6,5 km lang en loopt niet alleen langs het Kitchener’s Wood monument, maar ook langs rustige veldwegen en wandelpaden in Sint-Juliaan. De bewegwijzering herken je aan het eikenblad op de bordjes. De wandeling kadert in de geschiedenis van de Slag om Kitchener’s Wood in april 1915. Die was belangrijk voor de Canadezen, die pas 14 dagen daarvoor hun intrede hadden gedaan aan het front. Hoewel officieel nog onder de Britse vlag, kwamen de Canadezen bij deze slag voor het eerst als nationaal leger in actie. Kitchener’s Wood verwijst naar het vroegere ‘Wijngaardbos’, een eikenbos gelegen tussen de Wijngaardstraat, Bruine Broekstraat en Peperstraat.

‘Bois des Cuisiniers’

Tijdens de eerste oorlogswinter werd het gebruikt om de Franse troepen en allerlei voorraden in onder te brengen. Toen de Duitsers het bos veroverden, bleek het volgestouwd met munitievoorraad, gebouwtjes en hutjes, waaronder veldkeukens. Zo kreeg het bos haar nieuwe naam: ‘Bois des Cuisiniers’. In april 1915 namen de Britten de sector over en vertaalden de naam van het bos letterlijk naar ‘Kitchener’s Wood’. Het Kitchener’s Wood monument kwam er in 1997 op initiatief van de Vrije Basisschool Sint-Juliaan dat al jaren verbroederd is met het Canadian-Scottish. Jef Dekeyser, die in 2021 de cultuurprijs van de gemeente kreeg, ontwierp en maakte het monument. Op de steen is, naast het opschrift ‘Kitchener’s Wood 22 april 2015’, een eikenblad te zien met daarop een eikel. Dit zijn de symbolen van de Canadese 10de en 16de regimenten. Ze kregen als enigen in het Canadese leger de toelating om een eigen schouderinsigne op het uniform te dragen als herinnering aan de gevechten om Kitchener’s Wood.

Rolstoeltoegankelijk

De gemeente stelt ook een nieuwe overzichtskaart voor met alle wandelingen die de gemeente rijk is. “Op de kaart staan er heel wat”, klinkt het bij schepen van Toerisme Laurent Hoornaert (TOPE8920). “Het gaat over de 8 bepijlde wandelingen, waarvan er 5 rolstoeltoegankelijk zijn, en de 5 lunchwandelingen om inwoners meer aan het bewegen te zetten, staan op de kaart. Die wandelingen kaderen in de 4 jaar durende beweegcampagne ’10.000 stappen: elke stap telt!’