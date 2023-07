Juno werd vandaag 13 juli 13 jaar om 13.13 uur

Zomerlees­ac­tie in ARhus

ARhus, het Roeselaarse kenniscentrum, daagt kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar uit om deze zomer vier boeken te lezen? Dit via de zomerleesactie ‘Bestemming: bib!’. De doelgroep kan in alle ARhus-afdelingen een reispas afhalen met vier inspirerende bestemmingen: ‘Op Avontuur’ ‘Ver weg’, ‘Naar de natuur’ en ‘Op fantasiereis’. Bij elke bestemming kiezen ze vervolgens een boek dat hen aanspreekt. Wanneer het boek uitgelezen is, ontvangen deelnemers een stempel op hun reispas als beloning. Eenmaal alle boeken uitgelezen en de vier stempels verzameld, kan de volle reispas ingeruild worden bij de balies in ARhus De Munt of de afdelingen in ruil voor een beloning. Bovendien maken de naarstige lezers zo ook kans op iets uit de prijzenpot van Iedereen Leest! Wie de smaak te pakken heeft, kan nog twee bonusboeken kiezen en zo z’n kans vergroten op één van de fantastische prijzen.