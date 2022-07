Juf Bea met pensioen: “Het schoolritme zal ik vlug loslaten, de kinderen niet”

Juf Bea begon in september 1983 in Poelkapelle als kleuterjuf. „Ik startte in een duobaan met juf Roza, maar algauw kreeg ik er lesuren bij”, zegt Bea. “In 1989 werd ik klastitularis van het 2de kleuter.” Na de coronaperiode begon juf Bea halftijds te werken. “Vanaf dan gaf ik bewegingsopvoeding aan alle kleuters. Het was iets waar ik veel plezier uithaalde.” De turnjuf gaat nu met pensioen en kreeg van de school een mooie afscheidsfeest. “Ik kende heel wat mooie momenten hier op school, maar er waren ook moeilijke momenten. Ik denk aan kindjes die in het ziekenhuis verbleven of sterfgevallen bij familie van kinderen. Ik was bezorgd voor leerlingen die problemen hadden. Ik liet ook niet graag iemand van de groep achter, ik wou iedereen er graag bij.” Bea zegt nu even tijd te nemen om alles eens op een rijtje te zetten. “Maar mij vervelen zal ik niet doen. In onze tuin is er veel werk en ik zou er graag wat meer insecten en vlinders in zien verschijnen. Het schoolritme zal ik vlug achter mij laten, maar het schoolleven, de kinderen en de collega’s zal ik niet zo gemakkelijk kunnen loslaten.”