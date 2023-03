JEZ! geeft niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in asielcentrum Poelkapelle een duwtje in de rug

“In het opvangcentrum van Poelkapelle creëren we een thuiskomtruimte voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen”, zegt directrice Sofie Desseyn. “Dat zijn jongens en meisjes tussen de 14 en de 18 jaar die hier helemaal alleen toekomen. Momenteel leven er 64 van zo’n jongeren bij ons wat wel veel is. Veel van hen hebben vaak schrijnende verhalen te vertellen. Zo zijn er die hun trip vertrokken zijn in gezelschap van hun ouders of familie, maar in die in de loop van de reis zijn kwijtgeraakt. Deze jongeren hebben meestal al een lang traject afgelegd en worstelen vaak met een psychosociale problematiek. Door in te zetten op een positief leefklimaat willen we de jongeren een thuisgevoel geven, een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn en in verbinding kunnen treden met anderen. We doen dat door de gemeenschappelijke ruimtes wat meer vorm en kleur te geven.”