Jan Fieuw voor eerst grens over met ‘Faces of War’: “We gaan op zoek naar een houten paal voor de Queen op de plek waar haar oom ligt begraven”

Langemark-PoelkapelleKunstenaar Jan Fieuw (46) uit Poelkapelle mag dit weekend een klein deel van zijn werk ‘Faces of War’ tonen in het Franse Erin. De plaats deed in WO I dienst als trainingscentrum en herstelplek voor de Britse Mark-tanks en er opent nu een museum. “Hier willen we ons visitekaartje afgeven om door te stoten naar andere plaatsen in Frankrijk”, aldus Jan Fieuw. “Het doel blijft echter om met de tentoonstelling in Engeland te geraken.”

‘Faces of War’ is een project van herdenkingskunstenaar Jan Fieuw uit Poelkapelle. Het werk bestaat uit 129 houten palen afkomstig van smalsporen uit WO I. Het getal verwijst naar het aantal landen dat betrokken raakte bij de Eerste Wereldoorlog. Zo’n smalspoor had een kleinere breedte dan een normaal spoor. In elke van de houten palen beitelde Jan een gezicht. Zijn werk kreeg al wat aandacht en hij stelde tentoon in Zonnebeke, Diksmuide en ook op de vestingen in Ieper. Nu trekt hij voor het eerst naar het buitenland met ‘Faces of War’. “Waarmee ik uiteraard heel tevreden ben”, aldus de kunstenaar.

Willem Vermandere

“Het is de bedoeling wat we dit weekend een opstelling maken in Erin in Frankrijk”, zegt Franky De Keersmaecker, de rechterhand van de kunstenaar. Jan en Franky leerden elkaar kennen in het Franse Chaumont Le Bois, waar Franky het huis kocht van La Belle Roselle, de vrouw die wordt bezongen door Willem Vermandere.

Volledig scherm 'Faces of War' stond al opgesteld in Dikmsuide (foto), Zonnebeke en Ieper. © Henk Deleu

Erin ligt tussen Anvin en Blangy-sur-Ternoise in het noorden van Frankrijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Britten een trainingssite en onderhoudsatelier voor de Mark-tank. In de werkplaatsen werkten er zo’n 1.500 Chinese arbeiders. “Het is een Italiaanse dame die het museum er oprichtte en het is ook die vrouw die ons op Facebook had opgemerkt”, aldus Francky. “Dit weekend maken we er een kleine opstelling met 5 palen, maar het is de bedoeling dat we volgend jaar met de volledige installatie naar daar gaan. Omdat er nogal wat belangrijke mensen aanwezig zullen zijn, proberen we er contacten te leggen om de tentoonstelling eventueel ook naar De Somme, Arras en Verdun te krijgen.”

Steenakkermolen

Het uiteindelijke doel van de kunstenaar is zijn Faces of War in Engeland tentoon te stellen. Om zo ver te geraken, wil Jan een paal aan de Queen schenken. “Een niet zomaar een paal”, aldus Jan. “Bij het naar Erin rijden passeren we eerst aan Vermelles.” Daar, op de begraafplaats Quarry Cemetery, ligt kapitein Fergus Bowes-Lyon, de oom van de Britse koningin. De officier maakte deel uit van de Black Watch-Royal Highlanders en hij sneuvelde op 27 september 1915. “Net naast de begraafplaats liep een spoorweg en het is daar dat we een paal uit de grond willen halen. Daar wil ik een ‘Faces of War’ van maken om te schenken aan de Queen.”

Ondertussen smeedt Jan Fieuw nog meer plannen. Zo kocht hij onlangs de boerderij pal naast de Steenakkermolen in Langemark. “De geschiedenisverhalen druipen gewoon van die locatie af, we gaan dat dus zeker uitspelen. Hoe? Dat zien we wel nog.”