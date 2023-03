Jan Fieuw trekt met installatie ‘Faces of War’ naar Arras: “Dit opent wellicht opnieuw deuren”

Carrière Wellington in Arras is een museum vernoemd naar een voormalige ondergrondse steengroeve die deel uitmaakte van een netwerk van tunnels die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de troepen van het Britse rijk en het Gemenebest werden gebruikt. Op die plaats zal tussen 9 april en 11 november de kunstinstallatie Faces of War van kunstenaar Jan Fieuw uit Langemark te zien zijn. Faces of War toont 129 houten palen waarin een gezicht is gebeiteld. “Het is een eerbetoon aan allen die hun leven lieten tijdens de oorlog”, aldus Jan. Het hout dat wordt gebruikt in de installatie zijn dwarsliggers van de smalsporen die tijdens de oorlog overal te vinden waren in de Westhoek. Het spoornetwerk werd gebruikt om onder meer munitie en troepen mee te vervoeren. “De dwarsliggers werden na 1918 vaak gebruikt door boeren die er een omheining mee te bouwden. Ik verzamelde 129 van die stukken hout en maakte er een kunstwerk van. Het getal 129 staat op het aantal landen dat betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog.”