Jan Fieuw onthult kunstwerk met artefacten uit WO I: Poelkapelle zet Guynemer en Canadese gesneuvelde soldaten centraal tijdens herdenkingsweekend

Muurschil­de­ring van kinderop­vang 't Bolhoedje gerestau­reerd als eerbetoon aan 'Mietje' Bertrem: "Moeder zou, net als ik, een traantje gelaten hebben"

Leerlingen van de afdelingen schilderen en graphic design van het MSKA Roeselare hebben langs de Hugo Verrieststraat de muurschildering van ‘t Bolhoedje gerestaureerd. Het kunstwerk was 39 jaar lang het uithangbord van de kinderopvang die in 2016 definitief sloot. Daarmee wordt eer betuigd aan Michelline-Mietje- Bertrem die in 1977 aan de wieg stond van het initiatief, maar in 2020 overleed. “Er zijn geen woorden voor hoe dankbaar ik ben”, reageert zoon Lex Corijn geëmotioneerd. ‘t Bolhoedje was dan ook niet zomaar een kinderopvang.