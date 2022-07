Jan Fieuw maakt herdenkingskunstwerk voor café Spoorlijn 64: “De paal hoort bij de Road to Passchendale”

Kristof Foulon (50) is de uitbater van Café én Feestzaal Spoorlijn 64 langs de Langemarkstraat in Zonnebeke. De naam Spoorlijn 64 verwijst naar de spoorlijn die Roeselare met Ieper verbond. “De plek is tevens het begin van de historische Road to Passchendaele”, zegt de uitbater. “Zowel Canadezen, Australiërs en andere nationaliteiten van het Commonwealth gingen via deze spoorlijn naar Passendale om daar tegen de Duitsers te strijden.”

Onder de indruk

Kunstenaar Jan Fieuw uit Poelkapelle is momenteel bezig een ‘Faces of War’-paal aan het maken speciaal voor de uitbater van café Spoorlijn 64. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis en dan vooral van de oorlog. Op een bepaald moment leerde ik Jan kennen. Ik was onder de indruk van zijn werk ‘Faces of War’, waarbij hij gezichtjes maakte in houten spoorbiels. Ik wou een exemplaar kopen, maar dat was niet mogelijk. Dan kwam Jan zelf met het voorstel iets te maken met een houten spoordwarsligger speciaal voor mij. Het werk zal symbool staan voor de ‘Road to Passchendaele’ en krijgt zeker een mooi plekje bij mij. Het is net of de houten dwarsligger terug thuis komt.”