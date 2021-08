INTERVIEW. Florian ‘Poef’ Van Acker klaar om opnieuw goud te pakken: “Nu roep ik eerder ‘Smarties’ als ik scoor”

Tafeltennisser Florian Van Acker (24) uit Langemark-Poelkapelle speelt morgen zijn eerste wedstrijd op de Paralympische Spelen in Tokio. De Paralympiër behaalde reeds een gouden medaille op de vorige Spelen in Rio en veroverde sindsdien alle harten in Vlaanderen met zijn legendarisch stopwoordje ‘poef’. Al zal er tijdens deze Spelen niet alleen een ‘dikke poef’ vallen, maar ook ‘smarties’ en ‘men chu chi’, zo vertelt hij ons vanuit zijn slaapkamer in Tokio.