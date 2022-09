Infosessie rond werken Bikschote

De infosessie wordt georganiseerd op woensdag 12 oktober om 19 uur in de Mariazaal in de Bikschotestraat in Bikschote. Zowel het studiebureau, de aannemer als de netwerkbeheerder zullen aanwezig zijn om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Inschrijven voor de sessie is niet nodig. Je kan de infosessie ook thuis op de computer of tablet meevolgen via deze link.