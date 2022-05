Infoavond 'Budget in handen van je kind' in Den Tap

“Tijdens de vorming praten we over financieel opvoeden”, aldus de sociale dienst. “We geven tips en tricks over hoe je je kind kan leren sparen, hoe zakgeld kan helpen om geld te leren beheren, een bankrekening voor je kind of niet en veel meer.” De infoavond is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Inschrijven kan via deborah.calmeyn@langemark-poelkapelle.be of via 057/49.08.36.