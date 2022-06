IN BEELD. Brandweerpost Langemark houdt spectaculaire opendeurdag: “Laagvliegende helikopter NH90 verrast het publiek”

Bijna duizend deelnemers op Play, Talk en Sport: “De verenigin­gen staan in de kijker, dat is tenslotte de doelstel­ling”

Het gratis gezinsevenement Talk, Play en Sport in Wervik werd zaterdag een groot succes. “We telden een kleine duizend deelnemers”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Vooral het touwparcours was heel erg in trek. Ook de demonstratie op BMX door Barre Neyrinck was een heel groot succes.”

26 juni