Huizenprijzen in Langemark-Poelkapelle stijgen fors

Overzichts­ten­toon­stel­ling ‘Museum Meester Adriaen’: “Hij verzamelde werkelijk alles”

In de kapel van de zusters Benedictenessen in Poperinge is nog tot 15 augustus de tentoonstelling ‘Museum Meester Adriaen’ te bezoeken. Henrik Adriaen stond gekend als de eerste amateurarcheoloog van Poperinge met een grote verzamelwoede.