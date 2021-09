Het is (bijna) gebeurd in Langemark-Poelkapelle: nieuwe meerderheid wil op 16 september tijdens extra gemeenteraad het roer overnemen

Het hing al een paar dagen in de lucht en vandaag werd het officieel bekend gemaakt: de gemeente Langemark-Poelkapelle zal de rest van de legislatuur afwerken met een nieuw gemeentebestuur. De wissel is mogelijk dankzij het decreet-Somers, dat toelaat een nieuwe meerderheid op de been te brengen in gemeenten die onbestuurbaar zijn geworden. “Het bestuur van onze gemeente is tientallen jaren gedomineerd geweest door één grote fractie”, zegt de nieuwe burgemeester Dominique Cool (N-VA), die in de huidige coalitie nog schepen was. “De verkiezingen in 2018 waren historisch, want voor het eerst had de CD&V geen absolute meerderheid meer. Na 2,5 jaar besturen stellen we echter vast dat de vroegere hegemonie nog steeds in de geesten en stijl aanwezig blijft. Een normale samenwerking was niet mogelijk. Wij hebben veel geprobeerd, maar constructief samenwerken lukte niet. De besluitvormig ontbrak. Er was geen consensus in het college. Ook werden we al vlug geconfronteerd met het met de voeten treden van afspraken die waren gemaakt. We zaten gevangen in een bestuursakkoord. Er raakte niets meer beslist, in onze gemeente zaten we al enkele maanden in een onbestuurbaarheid.”