Greet en Peter fietsen voor projecten Broederlijk Delen: “We willen dit avontuur delen met andere mensen”

Vorig jaar ‘sprongen’ Greet Desimpelaere en Peter Peene op de tandem ten voordele van Broederlijk Delen. In vier dagen fietsten ze 100km bij elkaar en dat leverde 5.515 euro op. Ze doen dit jaar de uitdaging opnieuw, maar willen hun avontuur dit keer graag delen.

Weersomstandigheden

Op maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15 april plant het duo vier fietstochten van telkens ongeveer 25 km. Ze starten elke dag om 14 uur bij Greet aan de Houthulstseweg 106 in Langemark-Poelkapelle. “Wie graag een of meerdere dagen meefietst worden telkens om 14 uur verwacht aan startplaats”, zegt Peter. “Wel even melden via peene.peter@skynet.be zodat ze kunnen verwittigd worden, mocht er op het laatst iets veranderen, door bijvoorbeeld de weersomstandigheden.”

Greet Desimpelaere kreeg 15 jaar geleden een hersenstaminfarct en heeft sindsdien het ‘locked-in-syndroom’, ze is volledig verlamd en kan niet meer spreken, maar haar geestelijke en intellectuele vermogen zijn intact. Ze communiceert onder meer via de computer. “Greet is een onverbeterlijke optimist, leeft graag en voluit, ondanks het feit dat ze volledig afhankelijk is van andere mensen”, zegt haar buddy en goede vriend Peter. “Voor haar infarct was ze mede-bezieler van het jaarlijks ontbijt van Broederlijk Delen. Dat kon door corona niet georganiseerd worden en zo kwamen we op het idee om vorig jaar samen te fietsen voor Broederlijk Delen. Dat was een groot succes en dit jaar doen we ’t opnieuw.” Peter Peene is de voormalig Belgisch voorzitter van het Davidsfonds en werd in 2016 gelauwerd als ambassadeur voor de vrede.

Israël-Palestina

Op vrijdag 15 april nodigen Greet en Peter iedereen uit aan de eindmeet, op de Markt of bij slecht weer in de Sint-Pauluskerk in Langemark. Daar houden ze vanaf 16 uur een grote koffiestop. Met hun tandemtocht willen Greet en Peter projecten steunen van Broederlijk Delen in Senegal, Colombia en Israël-Palestina. Daarom nodigen ze iedereen die dat wil uit om hen te sponsoren. Bijdragen kan via de actiepagina: https://campagne.broederlijkdelen.be/nl/acties/greet-en-peter-zetten-er-hun-tandem-in, via BE75 2850 4707 6351 op naam van Peter Peene (met vermelding: ‘uitdaging Greet & Peter’) of cash, onder meer tijdens de koffiestop op 15 april.