Gestrand tijdens voettocht van 60 kilometer: politie brengt onderkoelde en uitgeputte jongeman naar huis

Om zijn familie te verrassen, besloot een student uit Poperinge om zich vrijdag van zijn kot in Brugge te voet naar de Hoppestad te verplaatsen. Geen kleine onderneming, want de wandeling is goed voor zestig kilometer of ongeveer twaalf uur stappen. De afstand maar ook de vrieskou (-6 graden Celsius, op dat moment) sloegen echter ongenadig toe. In Langemark was de student zo uitgeput dat hij beschutting zocht in het openbaar deel van een bankkantoor. Daar ging echter het alarm af, waardoor enkele politieploegen ter plaatse snelden. Ze troffen er de onderkoelde jongeman aan.

Warmte zoeken

De student vertelde de inspecteurs over zijn onderneming. Toen hij voelde dat het laatste stuk van zijn tocht er te veel aan was, had hij kort voor middernacht een taxi gebeld. Die kon echter pas om 5 uur komen en dus besloot de jongeman om wat warmte te zoeken in het bankkantoor. De politie liet hem wat op krachten komen en bracht de student uiteindelijk naar huis, in Poperinge. De jongeman was dankbaar en uitte dat deze week in de vorm van een doosje pralines met een begeleidend briefje. Daarin dankt hij de politie, maar belooft hij ook om voortaan wat vroeger in zijn bed te kruipen.