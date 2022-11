Gerstenat met link naar de gemeente op eerste bierfestival in Langemark-Poelkapelle

Vorig jaar was er nog een koffiefestival in Langemark-Poelkapelle, maar dit jaar komen de bierliefhebbers aan de beurt. Het nieuwe bierfestival vindt plaats op 10 december vanaf 17 uur in OC Den Tap in de Klerkenstraat. “Bezoekers kopen of huren een proefglas aan de ingang en kunnen aan de hand van jetons proeven van bijna 30 verschillende bieren”, zegt schepen Laurent Hoornaert (TOPE8920). Met het evenement wil het bestuur lokale producten en producenten in de kijker zetten.

Castalia Craft Beers

Maar liefst 5 brouwers en 1 handelaar stellen hun bier voor: “Pater Pitte van Hans Vandeputte is misschien wel de meest bekende lokale brouwer”, zegt Jo Lottegier van de dienst Toerisme. “Bram Vandewalle, afkomstig uit Poelkapelle, brouwt zijn Castalia Craft Beers vooral in Zonnebeke. Rudi Ghequire, afkomstig uit Poelkapelle, is sitemanager voor Rodenbach. Een aantal Rodenbachbieren én Wipers Times dat in de Kazematten in Ieper gebrouwen wordt, is van zijn hand. Stijn Degezelle werkt in de brouwerij van Sint-Bernardus in Watou en stelt het Sint-Bernardus-gamma voor. Benjamin Marcant van Marcant Brouwers stelt het gamma Mister-bieren voor aan het publiek en tenslotte toont Geert Deruytter van Drankenhandel Deruytter toont de eigen etiketbieren ‘Langemarknaere’.” De toegang voor het bierfestival is gratis en KSA/Chiro Poelkapelle zorgt voor een hapje.