Oneffen­heid in wegdek houdt buurtbewo­ners uit hun slaap: “We vrezen schade aan onze woningen”

In de Dikkebusseweg ter hoogte van de Reinaerdstraat in Ieper beleven omwonenden slapeloze nachten. De oorzaak: een oneffenheid in het wegdek. Telkens er een vrachtwagen over de ‘bult’ rijdt, staan volgens de buurtbewoners hun woningen te daveren op hun grondvesten. “Het zwaar verkeer moet worden afgeremd”, aldus buurtbewoner Bram Verbeke.