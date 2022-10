Gemeentebestuur trakteert voorschoolse opvang op ontbijt en premie: “Vanaf november krijgen we 1 onthaalmoeder extra”

Wielsbeke/Wervik Inspec­teurs gehuldigd die sportvis­ser redden: “Blij dat we mee het verschil konden maken”

Kimberley Lafaut (32) en Sam Vandewiele (37), twee inspecteurs van de politiezone MIDOW, zijn in de bloemetjes gezet omdat ze een week geleden zonder aarzelen in het water sprongen om een sportvisser te helpen die in moeilijkheden was geraakt. “We deden wat moest gedaan worden en zijn blij dat de man in kwestie het goed maakt”, zegt het duo. “En ja, de volgende keer doen we dit gewoon opnieuw.”

