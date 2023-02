Gemeente verkoopt zitmaaiers die niet meer worden gebruikt

WERVIK Burgemees­ter Youro Casier drinkt al ruim vijf jaar geen alcohol: “Ik zie er geen probleem in om het voor altijd vol te houden”

Heel veel mensen nemen deel aan Tournée Minerale. Een maand zonder alcohol is een peulschil voor burgemeester Youro Casier (Vooruit) uit Wervik. “Op vrijdagavond 8 september 2017 ben ik gestopt met alcohol drinken”, herinnert de burgemeester het zich nog maar al te goed. “Neen, helemaal niet omdat ik een alcoholprobleem had maar als publieke figuur heb ik een voorbeeldfunctie en is dat voornamelijk één van de grootste redenen waarom ik stopte met alcohol.”