Gemeente onderzoekt locaties bijkomende laadpalen elektrische wagens: “Eén inwoner deed onlangs een aanvraag”

In Langemark-Poelkapelle is er één laadpaal te vinden aan OC Den Tap langs de Klerkenstraat in Langemark en aan het Guynemerplein in Poelkapelle. Volgens de website van Allego, het bedrijf dat eigenaar is van de laadpalen, betaal je in Langemark 0,55 euro per kWh en in Poelkapelle 0,58 euro per kWh. “Voor dit jaar zijn geen extra publieke laadpalen voorzien in de gemeente”, zegt schepen Jean-Marie Callewaert. “We zijn wel aan het onderzoeken waar er nog laadpalen kunnen komen. Onlangs deed een inwoner een aanvraag voor een openbare laadpaal binnen de 200 meter van zijn woonplaats. Vanuit de gemeente leggen we (nog) geen voorwaarden op aan inwoners die een laadpaal willen installeren.” De voorwaarden vanuit de overheid zijn te vinden via vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen. “Voor een private laadpaal voor een appartementsgebouw bestaan wel normen”, aldus de schepen. “Omdat Fluvius daarvoor een zwaarder stroomaansluiting moet voorzien, kunnen de kosten stijgen. In de volgende commissie openbare werken en mobiliteit eind maart staat het invoeren van gemeentelijke laadmatten op voetpaden op de agenda.”