Gemeente legt 404 zonnepanelen op woonzorgcentrum: “Goed voor 27 procent van het totale verbruik”

Ardooie/Roeselare/Izegem Priester Jan Coghe verruilt Parochiale eenheid Sint-Germanus Ardooie voor decanaat Roeselare-ize­gem

Priester Jan Coghe bekomt vanaf 1 september eervol ontslag als pastoor van de parochiale eenheid Sint-Germanus Ardooie. Dat meldt het Bisdom Brugge via hun website. Coghe is sinds 1 juni 2017 aan de slag in Ardooie waar hij priester Bart Devos opvolgde. Voordien was hij actief in studentenstad Leuven waar hij president van het Leo-XIII-seminarie, directeur van het paus Adriaan VI-college en taaldocent aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven was. De geboren Roeselarenaar wordt nu benoemd tot meewerkend priester in het decanaat Roeselare-Izegem.

13 juli