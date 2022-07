Gemeente Langemark-Poelkapelle viert 100ste verjaardag ‘The Canadien Memorial’ en ‘Guynemermonument’: “Met nabootsing luchtgevecht tussen Georges Guynemer en Ernst Udet”

Langemark-PoelkapelleDe gemeente Langemark-Poelkapelle organiseert zowel in 2023 als in 2024 grote herdenkingsmomenten rond de Eerste Wereldoorlog. Er is de 100ste verjaardag van ‘The Canadien Memorial’ en ‘Guynemermonument’ en de theaterwandeling ‘Bergen van Verdriet’. Beide projecten kunnen rekenen op een stevige subsidie.

Op 11 september 1917 maakte de Franse piloot Georges Guynemer zijn laatste vlucht. De oorlogsheld vloog die dag met zijn SPAD XIII in het gezelschap van een andere Franse piloot Jean Bozon-Verduraz over het front, waar net de Derde Slag bij Ieper woedde. Er vond een luchtgevecht plaats en Guynemer raakte vermist. Volgens de Duitsers werd Guynemer neergeschoten door de Duitse piloot Kurt Wisseman, die kort daarop zelf sneuvelde. De Franse piloot was een van de bekendste luchthelden van WO I.

‘Het gebaar van Georges Guynemer’

Een ander gekend piloot uit WO I was de Duitser Ernst Udet. De twee oorlogshelden zouden elkaar hebben getroffen in de zomer van 1917 boven de Champagne in Frankrijk. Het verhaal gaat dat tijdens het luchtgevecht tussen de 2 plots het machinegeweer van Udet blokkeerde. De Duitser sloeg met beide vuisten op het wapen in de hoop het terug aan de praat te krijgen. Guynemer merkte wat er aan de hand was en in plaats van zijn vijand uit de lucht te schieten stak hij zijn hand op en vloog naar het westen. De actie van de Franse piloot werd later ‘Het gebaar van Georges Guynemer’ genoemd.

Volgend jaar viert de gemeente Langemark-Poelkapelle de 100ste verjaardag van het Guynemermonument.

“De Eerste Wereldoorlog en Langemark-Poelkapelle zullen altijd met elkaar verweven zijn. De gemeente lag tijdens de oorlog pal op de frontlijn en werd volledig van de kaart geveegd”, zegt schepen Laurent Hoornaert (TOPE8920). “Zowel in 2023 als in 2024 organiseren we herdenkingsmomenten. Zo vieren we de 100ste verjaardag van de inhuldiging van zowel ‘The Canadien Memorial’ als het ‘Guynemermonument’ in Poelkapelle.” De grote feestelijkheden staan gepland voor het weekend van 8 en 9 juli 2023. Naast de herdenkingen zal er onder meer een kunstinstallatie te zien zijn en de nabootsing van het gevecht tussen Georges Guynemer en Ernst Udet. Daarnaast staat ook het Belgische Kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien op het programma. Voor het project krijgt de gemeente een subsidie van 90.000 euro.

Opgevulde kraters

Voor het jaar 2024 kan Langemark-Poelkapelle dan weer rekenen op 42.000 euro en dit voor de organisatie van de theaterwandeling ‘Bergen van Verdriet’, in samenwerking met 6 andere steden en gemeenten. “In ‘Bergen van verdriet’ wordt gezocht naar verdwenen littekens van de oorlog”, verduidelijkt schepen Laurent Hoornaert. “Opgeheven Duitse begraafplaatsen, afgebroken bunkers en opgevulde kraters: allen dragen ze verhalen van pijn, verlies en gruwel, diep verborgen onder het geheelde landschap. Deze verhalen worden terug naar de oppervlakte gehaald, zodat ze nooit vergeten zullen worden.” De theaterwandeling kent 7 voorstellingen, die plaatsvinden in Diksmuide, Kortemark, Houthulst, Staden, Koekelare, Hooglede en Langemark-Poelkapelle. Een mix van bekende en lokale acteurs zullen aan de productie meewerken.

Brexit

De subsidies kaderen binnen het project ‘Het Landschap Getuigt!’ van Westtoer en Toerisme Vlaanderen dat met een totaalbudget van 2.500.000 euro fors inzet om de Westhoek na Brexit en de coronapandemie terug toeristisch en economisch te doen heropleven.

