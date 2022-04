Gemeente Langemark-Poelkapelle krijgt voor eerst sinds WO I weer een bos: “Dichter bij ons doel van een extra boom per inwoner”

Ieper “Verwijder die welkomstbo­gen, ze zijn niet veilig.” Karl Mortier, wiens BMW eerder schade opliep, herhaalt oproep nu borden loskomen

In de Stationsstraat in Ieper zijn donderdag drie borden die aan de grote groene welkomstboog waren bevestigd losgerukt door de wind. In februari belandde de boog al op de BMW van Karl Mortier. “Hopelijk ziet het stadsbestuur nu wel het gevaar in en worden ze verwijderd.” Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) laat weten dat hij dit niet meteen van plan is.

8 april