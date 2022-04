Gemeente Langemark-Poelkapelle krijgt voor eerst sinds WO I weer bos: “Dichter bij ons doel van een extra boom per inwoner”

De nieuwe meerderheid in Langemark-Poelkapelle wil meer groen in de gemeente en maakt daarvan duidelijk werk. Eerder werd al beslist om de oude pastorie van het gehucht Madonna tegen de vlakte te werken om plaats te maken voor een groene plek. Nu wil de gemeente een bos aanplanten langs de Broenbeek. “Dat onze gemeente bijzonder weinig groen heeft, werd tijdens verschillende onderzoeken van Binnenlands Bestuur Vlaanderen al pijnlijk duidelijk”, zegt schepen van Natuur en Klimaat Laurent Hoornaert (TOPE8920). “We streven ernaar om minstens 2 hectare te verwerven om daar een (speel)bos op aan te planten. Daarnaast zijn er middelen voorzien om ook inwoners te stimuleren om hun gronden te bebossen.”

Bosgroep IJzer en Leie

De gemeente koopt de grond van inwoner David Fieuw. Het perceel van 1, 73 hectare groot ligt langs de Hooyaardstraat en paalt aan de Broenbeek. “Sinds 2011 werd het al landschappelijk en ecologisch ingericht en zijn er drie waterpoelen aanwezig. Ook is al een deel aangeplant met streekeigen bomen, struiken en hagen”, weet schepen van Groen Jean-Marie Callewaert (Vooruit). De aankoop wordt op 25 april voorgelegd aan de gemeenteraad. De kostprijs van het terrein bedraagt 70.000 euro per hectare. “Om dit te betalen doen we een beroep op Vlaamse subsidies die tot 5 euro per vierkante meter bedragen van het aankoopbedrag. Ook voor het bebossen zelf zijn subsidies mogelijk. Samen met de Bosgroep IJzer en Leie werken we een bebossingsplan uit zodat er ten vroegste vanaf december 2022 kan gestart worden met het planten van het groen.”