Frieten voor de jeugdbewegingen: “We bedanken leden, leiding en vrijwilligers”

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle trakteerde afgelopen vrijdag met frietjes aan iedereen in uniform tijdens de Dag van de Jeugdbeweging.

“Op de Dag van de Jeugdbeweging tonen we dat we trots zijn op onze jeugdbewegingen”, zegt schepen van Jeugd Peter Vantomme (N-VA). “We plaatsten die dag alle jeugdbewegingen in de kijker en tonen aan de buitenwereld welke meerwaarde ze bieden. Op deze manier stellen we ons open voor nieuwe leden en verlagen we drempels om bij de jeugdbeweging te komen. Bovendien willen we alle leden, leiding en vrijwilligers bedanken.” De Dag van de Jeugdbeweging is een moment van samenhorigheid over de jeugdbewegingsgrenzen heen. “Maar het is vooral een dag vol plezier, spel en feest. We streven ernaar zo veel mogelijk leden van een jeugdbeweging een fijne tijd te bezorgen”, klinkt het.