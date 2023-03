Franse student (22) die bijklust als drugskoerier mag cel verlaten, maar krijgt wagen niet terug

In de zomer van vorig jaar hield de politie in de Boezingestraat in Langemark-Poelkapelle een twintiger uit Rijsel staande omdat zijn voertuig eerder was opgemerkt bij een inbraakpoging. De automobilist bleek 560 euro op zak te hebben en bij het doorzoeken van de wagen vonden de politiemensen drugs: 46,7 gram heroïne, verdeeld over 10 zakjes, en 1,7 gram cocaïne. De man begon bij zijn ondervraging uit zijn nek te kletsen in de hoop erger te voorkomen. “Hij reed zich echter vast in zijn leugens”, zei de openbare aanklager op de rechtbank. “De afnemer van de drugs verklaarde dat de beklaagde al een maand lang verdovende middelen bezorgde. Zijn wagen werd trouwens 33 keer opgemerkt door een ANPR-camera (camera’s met nummerplaatherkenning, nvdr) op verschillende plaatsen in de buurt. Ook bij het uitlezen van zijn telefoontoestel vonden we bewijs van zijn drugsactiviteiten.” De rechter in Ieper veroordeelde de Fransman tot 1 jaar cel, waarvan het deel dat hij zich in voorarrest bevond, ondertussen al zo’n 8 maanden, als effectief wordt gezien. Daarnaast moet de twintiger een boete betalen van 8.000 euro, waarvan 6.800 euro met uitstel. De rechter verklaarde de Opel Astra waarmee de man de drugs vervoerde verbeurd. De man mocht de cel verlaten, maar moet dus met de bus terug naar Rijsel.