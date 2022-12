Engelsman (55) schrijft boek over Duitse begraafplaats in Langemark: “Dat soldaten hier rechtop zijn begraven? Die fabels wil ik ontkrachten”

Langemark44.000 doden liggen er begraven en het is een van de meest bezochte begraafplaatsen in ons WO I-landschap. We weten over het algemeen echter heel weinig over het Soldatenfriedhof in Langemark. Professioneel gids Roger Steward, een Brit die in het Ieperse woont, wil daar met zijn nieuw boek verandering in brengen. “Over de Duitse begraafplaats worden heel wat mythes verteld. Het is mijn bedoeling die te ontkrachten, maar ik wil de lezer ook een wegwijzer geven om de begraafplaats te verkennen.”