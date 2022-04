Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Roeselare/Egem Graffiti­kun­ste­na­res Djoels vraagt aandacht voor holebi’s met gigantisch muurschil­de­rij op zijgevel Patisserie Amande: “Dit is wie ik ben, een deel van m’n identiteit”

De Egemse graffiti-artieste Julie ‘Djoels’ Bouckhuyt is sinds maandag aan de slag in Roeselare. Bakker Mathieu Bucsàn vroeg haar om de zijgevel van Patisserie Amande op de hoek van de Meenseheirweg en de Heilig-Hartstraat onder handen te nemen. De mural, die ruim 50 vierkante meter groot is, zet de LGBTQ+-gemeenschap in de kijker.

12 april