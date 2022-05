Een zomer vol activiteiten in Langemark-Poelkapelle: van vertel- tot wandelgemeente

Het zomerseizoen start al vroeg met meerdere grote evenementen in juni. Zo worden op 5 juni tijdens Bunkerdag 2 bunkers opengesteld. Op 12 juni wordt iedere inwoner uitgenodigd om het glas te heffen op de nieuwe dorpskern van Langemark. Daarop is er Koffie & Co, het gratis koffiefestival dat plaatsvindt in het vijverpark. Op 18 en 19 juni kan je overal in de Westhoek deelnemen aan het weekend van het volkscafé, ook in Langemark-Poelkapelle. Een week later is er Koentekroafs, het gratis circus- en vertelfestival.

Speelpleinwerking

“Ook voor de jeugd is er goed nieuws”, zegt schepen van Toerisme Laurent Hoornaert (TOPE8920). “De buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de Jeugddienst kunnen eindelijk terug op uitstap. Bellewaerde en Bobbejaanland staan op het programma. Kleuters kunnen op 7 en 8 juli op uitstap naar Harry Malter en Zonnegloed, tieners gaan op 2 augustus skaten naar de Blaarmeersen.” Wie zich wil uitleven op de speelpleinwerking kan dit zonder vooraf in te schrijven. Er gaat speelpleinwerking door in Bikschote, Poelkapelle en Sint-Juliaan. In de bibliotheek gaat de jonge speurder op zoek naar de Schat van Vlieg. Voor de jonge sporter zijn er naar jaarlijkse gewoonte sport- en combikampen.

Vertelavonden

“Langemark-Poelkapelle profileert zich al jaren als vertelgemeente”, aldus de schepen. “Samen met de gemeente Zonnebeke organiseren we de Klapz!-vertelavonden. Deze vinden plaats op bijzondere locaties en in tuinen van inwoners van beide gemeenten. Een professionele verteller treedt op voor een beperkt publiek, live en vaak met een streepje muziek.” Dit jaar staan er 5 vertelavonden op het programma, elke donderdagavond in juli én op vrijdag 19 augustus.

Grote Vijf

Op toeristisch vlak zijn het vooral de wandelaars die in de watten gelegd worden met een nieuw wandelpad, het Kitchener’s Wood pad, de lancering van een handige overzichtskaart van alle wandelingen die de gemeente rijk is én de komst van de Grote Vijf-wandelroute. “Vanaf 8 juli pakken de gemeenten Houthulst, Hooglede, Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke uit met een wandellus van maar liefst 123 km, voor wie meerdere dagen van de Westhoek wil genieten”, weet de schepen. Voor de fietsers is er naar jaarlijkse gewoonte de HoLa-PoSta fietszoektocht. “Ook het Bakelandt Mysterie is terug met een 2e editie, de fietszoektocht waar je het traject zoekt door raadsels op te lossen. Nieuw dit jaar is dat ook de startplek zoek is. Door het raadsel in de ‘Congé in LP’ op te lossen, kan je de startplek vinden”, verduidelijkt schepen Laurent Hoornaert. Lees de Congé in LP, vanaf vandaag 30 mei in de brievenbus of online via langemark-poelkapelle.be.