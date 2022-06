Een nieuwe route en 18 nieuwe raadsels: in Langemark-Poelkapelle start 3e editie van het Bakelandtmysterie

“De fietszoektocht ‘Het Bakelandtmysterie’ is uniek in zijn soort”, zegt Jo Lottegier van Team Ontspannen Langemark-Poelkapelle. “Je gaat niet op zoek naar foto’s of vragen die je ter plekke kunt beantwoorden, maar wel naar de route. Die kan je enkel terugvinden aan de hand van 18 raadsels. Je zit als het ware in een openlucht ‘escape-room’. Bij de kruispunten dien je een raadsel op te lossen om te weten of je nu links, rechts of rechtdoor moet fietsen. Rij je verkeerd, dan staat Bakelandt je om de hoek op te wachten om je terug op het juiste pad te brengen. Je kan echter nooit verloren rijden. Een goeie speurder fietst om en bij de 25 km. Heb je het vaak fout, dan kan de teller oplopen tot 35 km!” Nieuw dit jaar is dat ook de startplaats moet gezocht worden. Aan de hand van een raadsel kom je te weten of je in Bikschote, Langemark, Madonna, Sint-Juliaan of Poelkapelle de start moet nemen.